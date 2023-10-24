Над Балтийским морем обнаружили американские бомбардировщики

Вооруженные силы России обнаружили над акваторией Балтийского моря приближающиеся к российской границе два американских бомбардировщика. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Уточняется, что инцидент произошел 24 октября. Для недопущения нарушения госграницы был поднят в воздух истребитель Су-27.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после приближения российского самолета американские бомбардировщики развернулись от границы, которая так и не была нарушена.

19 октября Минобороны России сообщало, что над Черным морем были обнаружены истребители Великобритании. Уточнялось, что британские самолеты не нарушили границу РФ, но развернулись от границы после приближения российских военных самолетов Су-27.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявлял, что патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами МиГ-31 с ракетами «Кинжал» необходимо из-за провокаций со стороны западных стран.

Ранее российский Су-27 заставил американский дрон развернуться над Черным морем.