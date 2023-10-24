На Украине предложили разрешить военнообязанным выезд за границу с условием

Верховная Рада зарегистрировала законопроект, согласно которому на Украине военнообязанным предлагается разрешить выезд за границу в обмен на ежемесячные отчисления на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Инициатором законопроекта выступил депутат Рады от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Он предлагает поставить условием создание банковского счета с пятью прожиточными минимумами.

«Граждане Украины, выехавшие из страны во время действия военного положения не на условиях, предусмотренных в части четвертой этой статьи, и не имеющих документов, что подтверждают право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, для въезда в Украину должны добровольно перечислить на специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины сумму, равную 10 размерам прожиточного минимума для трудоспособных граждан (официально установленных в Украине на день въезда в Украину), за каждый месяц пребывания за пределами Украины во время действия военного положения», — говорится в проекте закона.

14 октября начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо заявил, что все военнообязанные на Украине должны самостоятельно явиться в военкоматы для уточнения данных, в том числе женщины-медики.

Ранее представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин говорил, что каждый военнообязанный мужчина на Украине должен понять, что ему, возможно, придется идти на фронт.

До этого глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что украинские власти находятся в поисках юридических механизмов, как вернуть и наказать военнообязанных, которые незаконно покинули страну.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.