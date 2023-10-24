Российские средства ПВО за сутки уничтожили два украинских МиГ-29

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских самолета МиГ-29 неподалеку от города Красноармейск Донецкой народной республики (ДНР) и Канатово Кировоградской области Украины. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В публикации указывается, что российская армия ликвидировала учебно-боевой самолет L-39 чехословацкого производства ВВС Украины неподалеку от населенного пункта Оленовка Днепропетровской области.

«За сутки перехвачено пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS», — заключается в отчете.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за сутки российские средства ПВО сбили семь украинских самолетов МиГ-29.

15 октября стало известно, что ВС РФ уничтожили узел связи ВСУ на аэродроме «Днепр».

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».