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Российские средства ПВО за сутки уничтожили два украинских МиГ-29

Минобороны: российские ПВО за сутки сбили два украинских самолета МиГ-29

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militarizm.su

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских самолета МиГ-29 неподалеку от города Красноармейск Донецкой народной республики (ДНР) и Канатово Кировоградской области Украины. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В публикации указывается, что российская армия ликвидировала учебно-боевой самолет L-39 чехословацкого производства ВВС Украины неподалеку от населенного пункта Оленовка Днепропетровской области.

«За сутки перехвачено пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS», — заключается в отчете.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за сутки российские средства ПВО сбили семь украинских самолетов МиГ-29.

15 октября стало известно, что ВС РФ уничтожили узел связи ВСУ на аэродроме «Днепр».

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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