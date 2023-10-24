В секторе Газа назвали примерную численность бойцов ХАМАС

Численность бойцов палестинского движения ХАМАС на территории секторе Газа в данный момент может достигать 35 тыс., рассказал член политбюро движения Гази Хамад. Об этом сообщалось в эфире ливанского телеканала LBCI.

«У нас 35 тыс. бойцов в секторе Газа. У нас есть бойцы на Западном берегу. И мы знаем, что если мы хотим сражаться с поддерживаемой Америкой и Европой израильской армией, то мы должны быть в высокой готовности», — пояснил Хамад.

До этого в Комитете по разведке сената Соединенных Штатов заявили, что удар по больнице в секторе Газа нанесли боевики. Комментарий появился на сайте вице-председателя комитета Марко Рубио. По словам сенатора, взрыв стал результатом неудачного запуска ракеты боевиками — террористами, а не результатом авиаудара со стороны Израиля.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал разграничивать гражданских и боевиков ХАМАС в Газе.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.