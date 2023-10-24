Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В секторе Газа назвали примерную численность бойцов ХАМАС

LBCI: численность бойцов ХАМАС в секторе Газа оценивается в 35 тыс. человек

close
100%
Ismail Zaydah/Reuters

Численность бойцов палестинского движения ХАМАС на территории секторе Газа в данный момент может достигать 35 тыс., рассказал член политбюро движения Гази Хамад. Об этом сообщалось в эфире ливанского телеканала LBCI.

«У нас 35 тыс. бойцов в секторе Газа. У нас есть бойцы на Западном берегу. И мы знаем, что если мы хотим сражаться с поддерживаемой Америкой и Европой израильской армией, то мы должны быть в высокой готовности», — пояснил Хамад.

До этого в Комитете по разведке сената Соединенных Штатов заявили, что удар по больнице в секторе Газа нанесли боевики. Комментарий появился на сайте вице-председателя комитета Марко Рубио. По словам сенатора, взрыв стал результатом неудачного запуска ракеты боевиками — террористами, а не результатом авиаудара со стороны Израиля.

Также канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал разграничивать гражданских и боевиков ХАМАС в Газе.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий