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В армии Израиля отметили усилия Египта по освобождению заложников в Газе

ЦАХАЛ заявил о ключевой роли Египта в переговорах по заложникам в секторе Газа

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Египет играет ключевую роль в деле освобождения заложников ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари, передает РИА Новости.

«Египет играет ключевую роль в вопросах, касающихся заложников и пропавших без вести», — отметил он.

По словам Хагари, усилия Каира эффективны и ценны. Бригадный генерал напомнил о сотрудничестве с Египтом. Военный также выразил отдельную благодарность Красному кресту.

Представитель армии обратил внимание, что 23 октября удалось освободить двух пожилых женщин, но их мужья по-прежнему находятся в числе 222 заложников.

Накануне бывший сотрудник Моссад Йосси Альфер заявил, что ХАМАС «медленно» освобождает заложников в надежде задержать наземную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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Война в Израиле
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