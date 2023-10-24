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ВСУ усилили аэроразведку над Лисичанском в ЛНР

Марочко: Украинские военные усилили аэроразведку над Лисичанском в Луганской Народной Республике

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили аэроразведку над Лисичанском в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«За последнее время отмечается рост использования <…> разведывательных дронов в районе Лисичанска и его окрестностях», — уточнил Марочко.

Он обратил внимание, что украинская армия использует, как правило, беспилотники самолетного типа с высотой полета 1,5 тыс. м и более. По словам эксперта, эти дроны имеют хорошую защиту от средств радиоэлектронной борьбы.

До этого Марочко рассказал, что ВСУ применили на Краснолиманском участке «свежие» натовские боеприпасы. Он пояснил, что после исследования обломков сбитого в районе населенного пункта Сватово снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, стало известно, что боеприпас был изготовлен в 2023 году.

20 октября советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сделал заявление, что ВСУ применили химическое оружие при обстрелах российских позиций в ДНР.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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