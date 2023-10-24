Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 400 объектам ХАМАС за сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за прошедшие сутки ударила по более чем 400 объектам палестинской радикальной группировки ХАМАС и ликвидировала несколько командиров и боевиков движения. Об этом заявили в пресс-службе израильской армии в Telegram-канале.

«ЦАХАЛ нанес удар по более чем 400 террористическим объектам», — говорится в публикации.

Согласно информации пресс-службы, ЦАХАЛ нанес удары по десяткам боевиков движения, которые готовили запуск ракет и атаку против тыловых войск Израиля.

Уточняется, что удары пришлись по десяткам объектов инфраструктуры и плацдармам ХАМАС в районах Шуджаия, Шати, Джабалия, Дарадж-Туффа и Зайтун.

Помимо того, самолет ВВС Израиля врезался в шахту оперативного туннеля ХАМАС. Другие самолеты ударили по командным центрам боевиков ХАМАС и плацдармам, расположенным в мечетях под контролем группировки.

«В результате удара убиты заместители командиров батальонов Нусейрат, Шати и Фуркан», — заключается в материале.

До этого Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале сообщила о нанесении удара «по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.