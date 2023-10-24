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Шиитская группировка атаковала еще две военные базы США в Сирии

AP: беспилотники проиранской группировки атаковали две военные базы США в Сирии

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Shutterstock

В сирийских провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке дроны шиитских вооруженных формирований атаковали американские военные базы. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

По данным агентства, проиранская шиитская группировка «Исламское сопротивление Ирака» с помощью беспилотников нанесла удары по военным базам США, расположенным у нефтяного месторождения «Аль-Омар» и в Эш-Шаддаде.

Это нападение произошло всего спустя несколько часов после того, как шииты взяли на себя ответственность за нападение дронов на военную базу США Ат-Танф в провинции Хомс.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США считают, что Иран поддерживает группировки, которые атаковали базы с американскими военными в Сирии и Ираке.

До этого сообщалось, что база США Ат-Танф, расположенная в пустыне на юго-востоке Сирии, была атакована двумя беспилотными летательными аппаратами.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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