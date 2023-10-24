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ВСУ лишились до двух рот на Купянском направлении

Зыбинский: ВСУ лишились до двух рот живой силы на Купянском направлении

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Минобороны России

Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до двух рот живой силы в ходе боевых действий на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские войска потеряли два БТР М113, боевую бронированную машину «Козак», один пикап, один пункт боепитания. 

Также российская сторона использовала авиацию и артиллерию, чтобы отразить девять атак ВСУ в районах ИвановкиСергеевки, Загоруйковки, Тимковки и Синьковки, рассказал Зыбинский.

До этого Вооруженные силы России за сутки сумели отразить семь атак ВСУ в Запорожской области.

Украинские войска регулярно предпринимают попытки атаковать Работино. 21 октября российские войска за сутки уничтожили три танка ВСУ в районе этого села.

При этом украинским танкам сложно приближаться к линии фронта. Как говорил командир танкового взвода Вооруженных сил (ВС) РФ, российские военные не подпускают технику противника к линии фронта, используя FPV-дроны, которые оперативно вычисляют местоположение боевых машин.

Также сообщалось об успехах в Херсонской области, где военнослужащие российской группировки «Днепр» сумели ликвидировать стоянку, на которой было порядка 15 единиц военной техники ВСУ, включая Bradley.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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