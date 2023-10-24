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Франция намерена поставить Армении три радара ПВО

Франция продаст Армении радиолокационные станции GM200

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Denis Balibouse/Reuters

Франция намерена направить в Армению три радара противовоздушной обороны. Об этом сообщает радиостанция France info.

В публикации отмечается, что Армении планируется передать три радара, которые могут обнаруживать цели на расстоянии до 250 км.

«Эти системы способны обнаруживать малоскоростные и низколетящие цели, такие как дроны, а также скоростные истребители, летящие на большой высоте, указывает радиостанция», — говорится в публикации.

До этого министр обороны Армении Сурен Папикян направился с рабочим визитом во Францию.

До этого глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла о готовности Парижа подписать с Ереваном соглашение о военной помощи. Президент Армении Ваагн Хачатурян подтвердил, что Ереван обсуждает с Парижем вопрос военной помощи.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Париж и Ереван 22 октября оформят договоренности о покупке французских вооружений, включая сферу противовоздушной обороны (ПВО). По словам министра, необходимо позволить Армении защитить свои границы и гражданское население.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.

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