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На Запорожском направлении была разбита элитная бригада ВСУ

Элитная бригада ВСУ «Магура» понесла большие потери на Запорожском направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Элитное подразделение Вооруженных сил Украины, 47-я механизированная бригада «Магура» на Запорожском направлении понесла очень большие потери — свыше трех тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Бригада «Магура» была сформирована менее года назад. Военнослужащие бригады обучались в ФРГ у американских инструкторов. Подразделение считалось одним из самых боеспособных в ВСУ.

По данным канала, российская армия организовала на участке Работино — Вербовое для ВСУ специальные «убойные зоны». Там украинские войска намеренно запускались в районы, где были оборудованы масштабные минные поля, а местность пристреляна артиллерией.

Бригада «Магура» пыталась вести атаки на этом направлении, но не добившись никаких успехов, понесла тяжелые потери, превышающие три тысячи человек. Уровень потерь бригады ВСУ приближается к одной или полутора полным штатным численностям подразделения.

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