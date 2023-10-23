В Минобороны Израиля пообещали комплексную атаку Газы со всех направлений

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесет удар на суше, море и в воздухе во время следующего этапа операции в секторе Газа, сообщает ТАСС.

«Мое послание военнослужащим: отлично, вы прекрасно справились с работой! Продолжайте готовиться к нашей операции, она скоро будет. Мы тщательно готовимся к нашему следующему шагу — многосторонней операции в воздухе, на суше и на море. Делайте свою работу, готовьтесь, вы нам понадобитесь», — заявил Галант во время посещения базы ВМС Израиля в южном портовом городе Ашдод.

Он высоко оценил роль военно-морских сил Израиля в предстоящей наземной операции в секторе Газа.

До этого пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус заявил о неизбежности наземной операции ВС Израиля в секторе Газа, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сдадут свое оружие.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.