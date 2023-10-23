Вооруженные силы России за сутки сумели отразить семь атак ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«ВС РФ за сутки отразили семь атак штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области», — говорится в сообщении министерства.

Украинские войска регулярно предпринимают попытки атаковать Работино. 21 октября российские войска за сутки уничтожили три танка ВСУ в районе этого села.

При этом украинским танкам сложно приближаться к линии фронта. Как говорил командир танкового взвода Вооруженных сил (ВС) РФ, российские военные не подпускают технику противника к линии фронта, используя FPV-дроны, которые оперативно вычисляют местоположение боевых машин.

Также сообщалось об успехах в Херсонской области, где военнослужащие российской группировки «Днепр» сумели ликвидировать стоянку, на которой было порядка 15 единиц военной техники ВСУ, включая Bradley.

Ранее в Запорожской области заявили об успешном проведении контратаки ВС РФ.