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Армия Израиля сообщила об удержании в Газе не менее 222 заложников

Хагари: число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 222

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Majdi Fathi/Global Look Press

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари на официальном брифинге сообщил, что в секторе Газа удерживают не менее 222 заложников.

По его словам, военные Израиля поддерживают контакт с семьями похищенных.

До этого ЦАХАЛ сообщил, что Израиль эвакуирует 14 населенных пунктов на границе с Ливаном. В их числе Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен Менахем, Саса, Цив'он и Рамот Нафтали.

21 октября группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАСзаявила о намерении освободить в воскресенье еще двоих человек, взятых в заложники во время нападения на Израиль.

Представитель группировки Абу Убайды подчеркнул, что они готовы освободить 22 октября двух заключенных женщин. Это будет сделано за счет тех же процедур, которые применялись при освобождении двух заложниц накануне.

Ранее президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещали, что отправка гуманитарных колонн в сектор Газа будет продолжаться.

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