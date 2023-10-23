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На Украине сообщили об усилении противовоздушной обороны

Украинский генерал Наев заявил об усилении ПВО на границе с Белоруссией

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Gleb Garanich/Reuters

Украинские военнослужащие приступили к усилению противовоздушной обороны на границе с Белоруссией, заявил командующий объединенными силами украинской армии Сергей Наев. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского генерала.

«В северной операционной зоне достаточно эффективно продолжается формирование новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны», — говорится в публикации военачальника Вооруженных сил Украины.

Как добавил Наев, усиление осуществляется в связи с предоставлением Киеву иностранного вооружения от партнеров из стран Запада.

Подчеркивается, что зенитные пулеметные установки смогут обеспечить защиту от ударов беспилотниками, оснащенными относительно недорогим боекомплектом.

До этого стало известно, что тяжелые огнеметные системы (ТОС) группировки «Запад» нанесли удар по военнослужащим двух бригад ВСУ. Это произошло в районе населенного пункта Сергеевка на Купянском направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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