Советник главы ДНР Ян Гагин заявил о многотысячных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние 2-3 недели. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гагина, у украинской армии также на исходе иностранное вооружение. По его словам, ВСУ начали нести большие потери в технике и живой силе с момента активных действий Российской армии по всей линии фронта.

«Уже в течение двух-трех недель противник потерял достаточно большое количество личного состава — эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то [она] составляет уже сотни [единиц]», — поделился советник главы ДНР.

До этого начальник пресс-центра Западной группировки Сергей Зыбинский сообщал, что на Купянском направлении бойцами ВС РФ был уничтожен склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинской армии.

Склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ был уничтожен в районе Огурцова.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.