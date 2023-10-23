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В Минобороны РФ раскрыли потери украинских войск на Южно-Донецком направлении

Минобороны РФ: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 200 солдат

Вооруженные силы РФ поразили скопления живой силы украинских войск на Южно-Донецком направлении. В результате украинские подразделения потеряли более 200 военнослужащих, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Восток» Олега Чехова.

По словам собеседника агентства, российские солдаты нанесли удары по местам скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, под удары попали 79-я десантно-штурмовая бригада и 128-я бригада территориальной обороны.

Начальник пресс-центра отметил, что украинские отряды находились в районе населенных пунктов Золотая Нива и Водяная в Донецкой народной республике (ДНР). Часть бойцов ВСУ были дислоцированы вблизи городов Угледар и Константиновка, а также сел Новомихайловка и Старомайорское.

«Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк», — уточнил Чехов.

Он добавил, что российские военнослужащие предотвратили ротацию ВСУ в районе населенного пункта Новомайорское. В то же время украинские подразделения лишились одного автомобиля, семи минометных расчетов и одной реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

Ранее российские солдаты вышли к железной дороге в районе донецкого города Авдеевка.

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