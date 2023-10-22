Саудовская Аравия может приобрести 54 истребителя Rafale

Саудовская Аравия может приобрести 54 французских истребителя Rafale, сообщает газета La Tribune.

Эр-Рияд направил запрос французскому производителю Dassault Aviation и ждет ответа о потенциальной сделке до 10 ноября.

По данным издания, парк боевой авиации Саудовской Аравии в настоящее время состоит из американских F-15, британо-германо-итальянских Eurofighter Typhoon и Panavia Tornado.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Франция ведет переговоры с Латвией о передаче ей истребителей.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в конце 2022 года говорил, что его страна собирается усилить свое военное присутствие на востоке Европы в рамках НАТО из-за происходящего на Украине. Чиновник также заявлял, что Франция направит в Эстонию военных, а в Литву — дополнительные истребители Rafale. Боевые машины пехоты и французские танки Leclerc отправили на военную базу Кинку в Румынии, где располагается контингент из 700 французских солдат.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.