Найдено подтверждения того, что ХАМАС использовал оружие из Северной Кореи

Газета The Washington Post (WP) опубликовала данные из секретных военных документов, которые были найдены после нападения исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября. Среди них были датированные прошлым годом инструкции по использованию разных видов оружия, включая северокорейское.

В публикации уточняется, что речь идет о северокорейских реактивных гранатометах F-7. При этом Пхеньян отрицает поставку этого оружия для ХАМАС. Кроме этого, военные сообщили, что нашли около 50 фугасных боеприпасов.

Авторы статьи отмечают, что, скорее всего, инструкции предназначались для подразделений элитной бригады ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам», а также других «ударных войск» группировки.

Из документов следует, что они являются секретными и носить их с собой запрещено, исключая случаи, когда есть соответствующий приказ.

Также в бумагах говорится об уязвимостях в военной технике Израиля. Еще в них есть карты и подробные планы нападений на несколько кибуцев (общин) вокруг сектора Газа.

До этого телеканал NBC New раскрыл изначальный, более жестокий план атаки ХАМАС.

Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС могли планировать атаку на Израиль длительное время.