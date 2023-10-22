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Российские военные пресекли попытку ВСУ высадиться у моста под Херсоном

ТАСС: ВС РФ пресекли попытку ВСУ высадиться у моста под Херсоном

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Евгений Биятов/РИА Новости

Соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться у железнодорожного моста под Херсоном. Об этом сообщил представитель оперативных служб региона, передает ТАСС.

Согласно сообщению представителя оперативных служб, в результате огневого поражения были уничтожены четыре лодки и 20 военных ВСУ.

14 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ предприняли попытку переправить часть сил через Днепр в районе Антоновского моста, которая была своевременно пресечена ВС РФ.

В этот же день глава Областной военной администрации Херсонской области Алексей Прокудин сообщал о повреждении предприятий и инженерного сооружения в столице региона и прилегающей к нему территории.

До этого сообщалось, что бойцы группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили три лодки с солдатами Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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