ЦАХАЛ сообщила об ударе по террористической ячейке в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о нанесении удара по «террористической ячейке», которая попыталась обстрелять противотанковыми ракетами район Авивим у границы с Ливаном.

Согласно сообщению израильской армии, солдаты ЦАХАЛ поразили ячейку прежде, чем она успела совершить атаку.

До этого ЦАХАЛ сообщила, что Израиль эвакуирует 14 населенных пунктов на границе с Ливаном. Перестрелки на границе Ливана и Израиля происходят ежедневно. На территории первой базируется финансируемая Ираном военизированная группировка «Хезболла».

21 октября «Хезболла» атаковала объекты армии обороны Израиля на севере страны. Ракетный удар был нанесен по военному объекту Аль-Абад напротив населенного пункта Хула, а также по «вышке для шпионажа и наблюдения».

Взаимные обстрелы продолжаются на границе Израиля и Ливана около двух недель. Обстановка ухудшилась после начала Армией обороны Израиля военной операции «Железные мечи», целью которой является уничтожение радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус заявлял, что что атаки шиитской группировки «Хезболла» могут втянуть Ливан в войну с Израилем.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.