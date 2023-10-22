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Западный аналитик рассказал, почему США могут отказаться от помощи Украине

Аналитик Стенлунд заявил, что США объяснят отказ от Украины конфликтом в Израиле

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Shannon Stapleton/Reuters

Аналитик Магнус Стенлунд в интервью SwebbTV рассказал, что США могут отказаться от помощи Украине из-за палестино-израильского конфликта.

По его словам, конфликт между Израилем и движением ХАМАС может стать для Вашингтона удобным поводом «перераспределить ресурсы».

«Для США и НАТО назревает момент для перераспределения ресурсов. И если создастся впечатление, что это жизненно важно, то отказ от Украины будет выглядеть более простительным актом, если представить его как насущную необходимость», — пояснил Стенлунд.

Он добавил, что фактически США уже отказались от Украины и сосредоточились на конфликте на Ближнем Востоке.

До этого американский сенатор-республиканец Эрик Шмитт говорил, что сенат США не одобрит запрошенный президентом Джо Байденом общий пакет помощи Израилю и Украине.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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