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Названо последствие СВО для рынка военных дронов

Newsweek: опыт СВО показал необходимость эффективных средств борьбы с дронами

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Vahid Salemi/AP

В компаниях военно-промышленного комплекса сообщили, что опыт специальной военной операции (СВО) продемонстрировал эффективность дронов в ходе боевых действий и нехватку средств противодействия им. Об этом пишет Nesweek.

Так, директор по продажам польской компании ВПК Advanced Protection Systems (APS) Арун Арумугам заявил, что на фоне украинского конфликта стала очевидна необходима потребность в разработке эффективных средств обнаружения и уничтожения дронов, поскольку наносимый БПЛА урон слишком высок, и рассчитывать сбить их из огнестрельного оружия нельзя.

«Люди теперь понимают, насколько легко и дешево можно получить дрон и сделать его угрозой», — рассказал он и отметил, что СВО привела к росту выручки компании в разы.

Кроме того британский эксперт по дронам Стив Райт выразил мнение, что отсутствие бюджетных средств борьбы с дронами помогает Украине заставлять Россию тратить на дешевые БПЛА дорогие ракеты ПВО, что, по его мнению, является основной задачей налетов дронов на Москву.

До этого чипы от российских БПЛА нашли в украинских самодельных дронах.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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Операция на Украине
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