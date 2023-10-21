Обломок реактивного снаряда HIMARS рухнул в Донецке и попал на видео

Российские средтства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Буденовском районе Донецка американскую ракету реактивной системы залпового огня HIMARS, ее обломок упал в городе. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео показано, что экстренные службы работают с уцелевшим обломком ракеты. Разрушений в зоне его падения не наблюдается. Корреспондент агентства утверждает, что большая часть электронной начинки снаряда сохранилась.

До этого начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что три украинские противолокационные ракеты HARM были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районах Спорного, Белогоровки и Отрадовки (ДНР).

21 сентября в Минобороны России рассказали о работе российской ПВО. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбила пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.