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Обломок реактивного снаряда HIMARS рухнул в Донецке и попал на видео

В Донецке упал обломок снаряда HIMARS, сбитого российской системой ПВО

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Aaron Favila/AP

Российские средтства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Буденовском районе Донецка американскую ракету реактивной системы залпового огня HIMARS, ее обломок упал в городе. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео показано, что экстренные службы работают с уцелевшим обломком ракеты. Разрушений в зоне его падения не наблюдается. Корреспондент агентства утверждает, что большая часть электронной начинки снаряда сохранилась.

До этого начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что три украинские противолокационные ракеты HARM были перехвачены российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в районах Спорного, Белогоровки и Отрадовки (ДНР).

21 сентября в Минобороны России рассказали о работе российской ПВО. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбила пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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