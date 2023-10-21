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Во Франции заявили, что оформят договор с Арменией о покупке вооружений

Минобороны Франции: Париж оформит договор с Ереваном о покупке вооружений ПВО

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Global Look Press

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Parisie заявил, что Париж и Ереван 22 октября оформят договоренности о покупке французских вооружений, включая сферу противовоздушной обороны (ПВО).

По словам министра, необходимо позволить Армении защитить свои границы и гражданское население.

«Завтра мы официально оформим приобретение Арменией определенного количества вооружений у французских производителей, в частности, подписанием контракта, который позволит стране обеспечить защиту своего неба», — сказал он.

Франция будет виновна в новом противостоянии на Кавказе из-за решения поставлять Армении военную технику, заявил президент Азербайджана Алиев. Он также упрекнул Евросовет за включение Баку в заявление по итогам встречи в Гранаде, в которой Алиев не участвовал из-за позиции Парижа. На встрече, в числе прочего, был подтвержден суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, декларацию об этом подписал и премьер Армении Никол Пашинян. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алиев обвинил Францию в преступлениях во времена колониализма.

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