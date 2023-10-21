Десантники ВСУ под Ореховым в Запорожской области начали снимать свои минные поля, сообщает, что может говорить об их планах пойти в наступление, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Он добавил, что на данном участке активно работают авиация ВС РФ, а также расчеты беспилотников-камикадзе «Ланцет».

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько неудачных попыток взять под свой контроль плацдармы на Херсонском направлении. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

По информации ведомства, целью украинских солдат были плацдармы на островах и левом берегу реки Днепр. При этом в операциях приняли участие бойцы 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ.

Кроме того, украинские отряды лишились 11 орудий полевой артиллерии и 38 автомобилей. Также военные Вооруженных сил РФ смогли вывести из строя 48 украинских лодок.

18 октября президент РФ Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам визита в КНР, в ходе которой оценил контрнаступление украинской армии на Херсонском направлении.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.