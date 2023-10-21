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Основатель «Азова»* назвал ставший большой проблемой ВСУ российский дрон

Основатель «Азова» назвал российские дроны «Орлан» большой проблемой ВСУ

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РИА «Новости»

Основатель и бывший глава полка «Азов» (организация запрещена в России) Андрей Билецкий назвал российские дроны «Орлан» большой проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Как рассказал Билецкий, украинским военным не удается качественно глушить эти беспилотники. По его словам, дроны можно сбивать, однако ВСУ испытывают дефицит ракет для системы противовоздушной обороны в то время, как у России есть тысячи «Орланов».

Экс-глава «Азова» отметил, что беспилотные системы РФ ушли намного дальше украинских. По его словам, это значит, что украинская артиллерия не работает, а «наступление на бронетехнике или сколько-нибудь серьезными группами, взводом, невозможно».

До этого американский журнал Forbes писал, что российские военнослужащие используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10» для нанесения точных артиллерийских ударов по наступающим подразделениям Вооруженных сил Украины.

В начале октября офицер ВСУ Александр Солонько заявлял в интервью NV.ua, что российские беспилотники не позволяют украинским военным спрятаться. По его словам, дроны «Орлан» всегда «висят» над головами военных ВСУ, наблюдая за целями и передвижением.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

*   организация запрещена в России
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