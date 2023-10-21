Российские войска отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Группировка российских войск «Восток» отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Приютного Запорожской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает ТАСС.

По словам Чехова, на Южно-Донецком направлении российские военные также сорвали четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Левадного, Урожайного, Углесборочной и севернее Владимировки.

Начальник пресс-центра добавил, что в районе Новомихайловки была сорвана попытка подвоза боеприпасов на позиции ВСУ, что привело к потерям автомобильной техники и живой силы украинских войск.

До этого военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны полковник в отставке Юрий Кнутов высказывал мнение, что обстановка на Южно-Донецком направлении в зоне спецоперации для украинских бойцов является тяжелой.

19 октября Чехов сообщал, что бомбардировочной авиацией и артиллерией группировки российских войск «Восток» на Южно-Донецком направлении были поражены личный состав и техника пяти бригад украинской армии.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.