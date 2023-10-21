Основатель «Азова»* назвал сильные стороны армии России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли за короткий срок одолеть Россию из-за превосходства ее армии. Об этом заявил основатель и бывший глава полка «Азов» (организация запрещена в России) Андрей Билецкий, пишет украинское издание «Страна.ua».

Булецкий назвал наиболее сильными «оружиями» российской армии Воздушно-космические силы (ВКС) и артиллерию.

Он отметил, что все это россияне производят сами и, в отличие от Украины, не зависят от поставок оружия из-за рубежа.

Билецкий добавил, что Вооруженные силы РФ в большом количестве начали получать новые управляемые боеприпасы, благодаря которым военным больше не придется заходить в зону работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Экс-глава «Азова» также высказал мнение, что передача Украине западных истребителей не изменит ситуацию, поскольку неизвестно, смогут ли самолеты F-16 сравняться с российской авиационной группировкой

«Сможем ли мы когда-нибудь сравняться по количеству стволов? По количеству бронетехники? Скорее всего не сможем», — задался вопросом Билецкий.

На этой неделе командир 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Дмитрий Лисюк заявил в интервью британской газете Guardian, что Россия подготовила мощную оборону и превосходит украинскую армию технически.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.