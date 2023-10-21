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ООН прокомментировала удар по греческой церкви в секторе Газа

В ООН осудили удар по греческой православной церкви в секторе Газа

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MIKE SEGAR/REUTERS

Заместитель представителя генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Фархан Хак осудил удар по греческой церкви Святого Порфирия в секторе Газа, пишет ТАСС.

По его словам, ООН выступает против любых атак на святые места, которые должны быть под защитой постоянно.

20 октября греческое общественное телевидение ERT сообщило, что вооруженные силы Израиля уничтожили греческую православную церковь Святого Порфирия в секторе Газа.

Палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль сообщал, что Палестина намерена направить письма патриарху Кириллу и МИД РФ из-за удара по греческой церкви.

В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по греческой православной церкви в секторе Газа пострадали десятки человек.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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