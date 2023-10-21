Беспилотники иракских шиитов атаковали военную базу США в Эрбиле

Военная база США в Иракском Курдистане подверглась атаке двух дронов. По данным телеканала Al Mayadeen, ответственность за нападение взяло на себя движение «Исламское сопротивление Ирака».

Американская база расположена на военном аэродроме Харир в окрестностях административного центра Эрбиль.

До этого представитель командования США в Ираке заявил о нападении беспилотников в ночь с 19 на 20 октября на американскую базу в районе международного аэропорта Багдада. Он уточнил, что иракским средствам ПВО удалось сбить один из БПЛА, другой упал за территорией базы.

Кроме того, военная база США в провинции Анбар на западе Ирака подверглась атаке дронов и ракетами. Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились в связи с обострением палестино-израильского конфликта, в котором США поддерживают Израиль.

Накануне в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петрэус сравнил ситуацию с вторжением американских солдат в столицу Сомали в начале 90-х годов прошлого века.

Ранее Ирак и Россия обсудили вопрос интеграции инфраструктурных проектов «Путь развития».