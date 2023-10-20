Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генерал Афзалов стал главнокомандующим ВКС России вместо Суровикина

Генерал-полковник Афзалов стал главнокомандующим ВКС России вместо Суровикина

close
100%
Валентин Капустин/РИА «Новости»

Генерал-полковник Виктор Афзалов стал главнокомандующим Воздушно-космических сил (ВКС) России вместо Сергея Суровикина, сообщает «РЕН ТВ».

По его данным, приказ о назначении состоялся. До назначения Афзалов был временно исполняющим обязанности главкома ВКС России.

Ранее сообщалось, что генерала Сергея Суровикина заметили в одном из подмосковных храмов.

Журналисты попытались выяснить, где теперь служит Суровикин, однако он от комментариев отказался.

До этого бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин появился в Алжире в составе делегации Министерства обороны РФ. Фотографии появились в Telegram-канале Colonelcassad.

Как отмечает «Лента.ру», снимки с ним также были опубликованы на странице алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в социальных сетях. В посте подчеркивается, что высокопоставленная российская делегация посетила Великую мечеть, гостей принял имам.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий