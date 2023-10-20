Генерал Афзалов стал главнокомандующим ВКС России вместо Суровикина

Генерал-полковник Виктор Афзалов стал главнокомандующим Воздушно-космических сил (ВКС) России вместо Сергея Суровикина, сообщает «РЕН ТВ».

По его данным, приказ о назначении состоялся. До назначения Афзалов был временно исполняющим обязанности главкома ВКС России.

Ранее сообщалось, что генерала Сергея Суровикина заметили в одном из подмосковных храмов.

Журналисты попытались выяснить, где теперь служит Суровикин, однако он от комментариев отказался.

До этого бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин появился в Алжире в составе делегации Министерства обороны РФ. Фотографии появились в Telegram-канале Colonelcassad.

Как отмечает «Лента.ру», снимки с ним также были опубликованы на странице алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в социальных сетях. В посте подчеркивается, что высокопоставленная российская делегация посетила Великую мечеть, гостей принял имам.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.