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ФРГ поставила Киеву три ЗСУ Gepard и бронемашины

Bild: ФРГ поставила Киеву три ЗСУ Gepard и бронемашины

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Hans-Hermann Buhling/Wikipedia

ФРГ поставила Киеву три зенитных самоходных (ЗСУ) Gepard и бронемашины, обещает Bild.

Германия с начала октября поставила на Украину три ЗСУ Gepard, бронированные авто и 40 разведывательных беспилотных летательных аппарата, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ.

При этом немецкое правительство пока не планирует поставлять крылатые ракеты Taurus в зону конфликта на Украине. Об этом заявил посол Берлина в Киеве Мартин Егер.

Как сказал посол, немецкая сторона уже оповестила власти Украины о решении повременить с поставками ракет. Посол подчеркнул, что Берлин предоставил Киеву подробную информацию по данному вопросу.

В то же время Егер указал на подготовку правительства ФРГ к предоставлению Украине нового пакета помощи. Ожидается, что в этот раз немецкие власти выделят на нужды Киева €1 млрд.

Посол уточнил, что в новый пакет помощи войдут «действительно важные составляющие». В частности, речь идет о технике для укрепления противовоздушной обороны (ПВО) страны.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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