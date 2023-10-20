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Бежавшего в Северную Корею военного США Кинга обвинили в дезертирстве

Reuters: сбежавшему в КНДР Трэвису Кингу предъявили обвинения в дезертирстве

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Ahn Young-joon/AP

Бежавшего в Северную Корею американского военнослужащего Трэвиса Кинга обвинили в дезертирстве. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению агентства, дело сухопутных войск против Кинга включает восемь отдельных пунктов обвинения в соответствии с Единым кодексом военной юстиции.

Уточняется, что в числе обвинений, предъявленных Кингу, нападение на сослуживцев и склонение к производству детской порнографии.

В середине июля 2023 года рядовой второго класса армии США Трэвис Кинг перешел через границу на территорию Северной Кореи, будучи в составе экскурсии в приграничном городе Пханмунджом. За сутки до побега его должны были отправить в США из-за систематического нарушения дисциплины. В КНДР сообщали, что Кинг просил у Пхеньяна убежище.

Позднее агентство Associated Press (AP) сообщило, что Пхеньян передал Кинга Вашингтону. В AP отметили, что в США рядового может ожидать наказание в виде тюремного заключения в военной тюрьме, либо лишение зарплаты, либо «увольнение с позором».

Ранее КНДР пригрозила превентивным ударом США.

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