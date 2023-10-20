Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight, что Россия в случае необходимости способна взять под контроль Харьков и Одессу, если западные страны не пойдут на переговоры по Украине.

По словам Макгрегора, Харьков и Одесса — исторически русские города, которые никогда не были частью Украины. Он также отметил, что президент России Владимир Путин никогда не был заинтересован в территориальных приобретениях в ходе спецоперации и не планировал «идти до польской границы».

Экс-советник главы Пентагона добавил, что отказ США и их европейских союзников от переговоров с Москвой вынуждает Кремль принимать решения о дальнейшем продвижении войск.

До этого американский журнал Newsweek, ссылаясь на опрошенных экспертов и военных ВСУ, писал, что украинские войска утратили шанс захватить российские территории.

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявлял, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, возьмет под контроль Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.