Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили о возможности России взять под контроль Харьков и Одессу

Полковник Макгрегор: РФ при желании может взять под контроль Харьков и Одессу

close
100%
РИА Новости

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight, что Россия в случае необходимости способна взять под контроль Харьков и Одессу, если западные страны не пойдут на переговоры по Украине.

По словам Макгрегора, Харьков и Одесса — исторически русские города, которые никогда не были частью Украины. Он также отметил, что президент России Владимир Путин никогда не был заинтересован в территориальных приобретениях в ходе спецоперации и не планировал «идти до польской границы».

Экс-советник главы Пентагона добавил, что отказ США и их европейских союзников от переговоров с Москвой вынуждает Кремль принимать решения о дальнейшем продвижении войск.

До этого американский журнал Newsweek, ссылаясь на опрошенных экспертов и военных ВСУ, писал, что украинские войска утратили шанс захватить российские территории.

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявлял, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, возьмет под контроль Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий