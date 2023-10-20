Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский МИД осудил удары в секторе Газа по гражданским объектам

В МИД России осудили неизбирательные удары в Газе по гражданским объектам

close
100%
Mohammed Salem/Reuters

Российкая Федерация осуждает неизбирательные удары в секторе Газа по гражданским объектам. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Зайцев также заявил, что Россия ведет работу с партнерами для эвакуации граждан РФ из зоны обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

Замглавы департамента отметил, что российская сторона ведет энергичные контакты с ключевыми региональными игроками по вопросу открытия гуманитарных коридоров, необходимых для проведения эвакуации и поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

До этого палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что власти Палестины уверены, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа.

18 октября Нофаль заявлял, что палестинское правительство окажет помощь при эвакуации граждан РФ из сектора Газа в Египет. Дипломат отметил, что совсем недавно обговорил соответствующие действия с представителями России. В частности, в обсуждении приняли участие сотрудники министерства иностранных дел страны.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя высказался о бездействии международной организации по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий