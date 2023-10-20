Российский МИД осудил удары в секторе Газа по гражданским объектам

Российкая Федерация осуждает неизбирательные удары в секторе Газа по гражданским объектам. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Зайцев также заявил, что Россия ведет работу с партнерами для эвакуации граждан РФ из зоны обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

Замглавы департамента отметил, что российская сторона ведет энергичные контакты с ключевыми региональными игроками по вопросу открытия гуманитарных коридоров, необходимых для проведения эвакуации и поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

До этого палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что власти Палестины уверены, что Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа.

18 октября Нофаль заявлял, что палестинское правительство окажет помощь при эвакуации граждан РФ из сектора Газа в Египет. Дипломат отметил, что совсем недавно обговорил соответствующие действия с представителями России. В частности, в обсуждении приняли участие сотрудники министерства иностранных дел страны.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя высказался о бездействии международной организации по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.