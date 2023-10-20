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Больше двух тысяч военных связистов отмечены наградами за время СВО

МО России: свыше двух тысяч военных связистов отмечены наградами за время СВО

Больше двух тысяч военных связистов отмечены наградами за время проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерство обороны России.

«За время проведения специальной военной операции более двух тысяч специалистов войск связи отмечены государственными наградами и ведомственными знаками отличия Министерства обороны Российской Федерации», — сказано в сообщении.

1 октября президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с праздником.

До этого Путин провел встречу с участниками специальной военной операции, которые отличились в бою около донецкого поселка Урожайное и были удостоены государственных наград. Согласно полученной информации, в мероприятии приняли участие рядовые Иван Калашников и Вячеслав Тарасов. Также в резиденцию главы государства пригласили ефрейтора Алексея Ивлиева и старшего сержанта Виктора Хамаганова.

Ранее Шойгу доложил президенту РФ о героических боевых действиях у населенного пункта Урожайное.

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