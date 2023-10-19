Работавший на Россию украинский пограничник успешно вернулся в Москву

Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной погранслужбы (ГПС) Украины Руслан Сыровой, работавший на российские спецслужбы, прилетел в Москву. Об этом он сообщил РИА Новости.

По слова мужчины, он служил в Закарпатской области Украины, занимался сбором данных для спецслужб РФ. Сыровой рассказал, что он незаконно перешел границу страны Евросоюза и из ЕС «попал» в российскую столицу. Он уточнил, что покинул Украину через Венгрию, добрался до границы пешком, где местные полицейские дали ему 30-дневную визу. После этого он отправился в Будапешт, оттуда на самолете прилетел в Стамбул, а после этого прибыл в Москву.

Как заявил Сыровой, он понимал, что рискует.

«У меня была цель: в любом случае любым путем дойти и пересечь границу. Честно сказать, я не боялся вообще», — отметил Сыровой.

Мужчина также указал, что в настоящее время его разыскивает Служба безопасности Украины (СБУ). Кроме того, против него начато служебное расследование.

До этого стало известно, что российские спецслужбы задержали агента СБУ под псевдонимом Малыш.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.