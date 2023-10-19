Израиль получил разрешение на вторжение в сектор Газа

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили «зеленый свет» на вторжение в сектор Газа. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление члена кабинета безопасности Израиля Ави Дихтера.

Согласно его информации, ЦАХАЛ, мобилизовавший свыше 400 000 новобранцев, получили «зеленый свет» для вторжения в палестинский анклав для того, чтобы начать свою миссию по борьбе с ХАМАС.

По словам чиновника, в рядах радикальных группировок ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России) в секторе Газе насчитывается порядка 50 000 боевиков.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.