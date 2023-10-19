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Германия пока не планирует поставлять ракеты Taurus на Украину

Посол ФРГ Егер: немецкие власти пока не станут поставлять Taurus на Украину

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Alf van Beem/Wikimedia Commons

Немецкое правительство пока не планирует поставлять крылатые ракеты Taurus в зону конфликта на Украине. Об этом заявил посол Берлина в Киеве Мартин Егер, сообщило местное издание «Страна.ua».

«По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять», — указал глава дипломатической миссии.

Как сказал посол, немецкая сторона уже оповестила власти Украины о решении повременить с поставками ракет. Посол подчеркнул, что Берлин предоставил Киеву подробную информацию по данному вопросу.

В то же время Егер указал на подготовку правительства ФРГ к предоставлению Украине нового пакета помощи. Ожидается, что в этот раз немецкие власти выделят на нужды Киева один миллиард евро.

Посол уточнил, что в новый пакет помощи войдут «действительно важные составляющие». В частности, речь идет о технике для укрепления противовоздушной обороны (ПВО) страны.

19 октября немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что государства Европейского союза (ЕС) должны и дальше оказывать Украине финансовую помощь. По словам главы кабинета министров, странам регионального содружества необходимо совместно выделить средства на поддержание экономической стабильности на Украине.

Ранее в бундестаге потребовали от Шольца объяснить его нежелание снабжать украинскую армию ракетами Taurus.

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