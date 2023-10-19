Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поручил обеспечить получивших инвалидность участников СВО средствами реабилитации

Путин поручил обеспечить участников СВО с инвалидностью средствами реабилитации

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что получившие инвалидность участники специальной военной операции (СВО) на Украине должны быть обеспечены необходимыми средствами реабилитации. Его слова приводит ТАСС.

«У нас не только зарубежные средства реабилитации есть — есть и отечественные, современные, очень эффективные. Надо только их включать в работу, в оборот», — заявил Путин.

Он также отметил, что в ближайшее время этот вопрос будет отрегулирован.

Президент подчеркнул, что Минтруд должен избавить этот вид деятельности от монополии.

17 октября замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко заявил, что более половины случаев инвалидности среди участников СВО связаны с ампутацией конечностей. По его словам, признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. Он также отметил, что доля ампутаций верхних конечностей составляет около 20%, назвав ее «беспрецедентно высокой».

29 сентября Путин заявил, что социальные гарантии для добровольцев и кадровых военных, участвующих в спецоперации, должны быть одинаковыми.

Ранее Рогозин предложил новый вариант службы для добровольцев.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий