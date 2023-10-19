Путин поручил обеспечить получивших инвалидность участников СВО средствами реабилитации

Президент России Владимир Путин заявил, что получившие инвалидность участники специальной военной операции (СВО) на Украине должны быть обеспечены необходимыми средствами реабилитации. Его слова приводит ТАСС.

«У нас не только зарубежные средства реабилитации есть — есть и отечественные, современные, очень эффективные. Надо только их включать в работу, в оборот», — заявил Путин.

Он также отметил, что в ближайшее время этот вопрос будет отрегулирован.

Президент подчеркнул, что Минтруд должен избавить этот вид деятельности от монополии.

17 октября замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко заявил, что более половины случаев инвалидности среди участников СВО связаны с ампутацией конечностей. По его словам, признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. Он также отметил, что доля ампутаций верхних конечностей составляет около 20%, назвав ее «беспрецедентно высокой».

29 сентября Путин заявил, что социальные гарантии для добровольцев и кадровых военных, участвующих в спецоперации, должны быть одинаковыми.

Ранее Рогозин предложил новый вариант службы для добровольцев.