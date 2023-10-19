В секторе Газа заявили, что армия Израиля нанесла удары по 19 медучреждениям

Армия обороны Израиля нанесла удары по 19 медицинским учреждениям в секторе Газа. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель министерства здравоохранения в анклаве Ашраф аль-Кудра, передает РИА Новости.

По его словам, четыре больницы в секторе Газа прекратили свою работу из-за прямых попаданий. Кроме того, в больницах закончились запасы медикаментов и топлива.

В настоящее время 14 медицинских центров по оказанию первичной помощи, подконтрольных минздраву анклава, не работают из-за перебоев в подаче электроэнергии и нехватки топлива.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.