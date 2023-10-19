В США рассказали о российских «трех котлах» для ВСУ

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожают бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех котлах. Об этом сказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По его словам, военные создали три огромных котла. Из-за этого Украина, чтобы удержать свои позиции, вынуждена вводить туда резервы, тем самым расходуя их. ВС РФ контролируют поле боя, добавил эксперт.

Риттер отметил, что Россия перешла в новую фазу СВО. Он уверен, что скоро стоит ожидать освобождения новых территорий, подконтрольных украинским военным.

Также бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что ВСУ не завоевали никаких постоянных позиций в ходе наступления. Он считает, что теперь у них ничего не осталось и российские войска начали «небольшую» наступательную операцию.

18 октября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении не приносит Украине результаты, только потери.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.