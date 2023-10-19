Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о российских «трех котлах» для ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия уничтожает ВСУ в трех котлах

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожают бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех котлах. Об этом сказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По его словам, военные создали три огромных котла. Из-за этого Украина, чтобы удержать свои позиции, вынуждена вводить туда резервы, тем самым расходуя их. ВС РФ контролируют поле боя, добавил эксперт.

Риттер отметил, что Россия перешла в новую фазу СВО. Он уверен, что скоро стоит ожидать освобождения новых территорий, подконтрольных украинским военным.

Также бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил, что ВСУ не завоевали никаких постоянных позиций в ходе наступления. Он считает, что теперь у них ничего не осталось и российские войска начали «небольшую» наступательную операцию.

18 октября президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении не приносит Украине результаты, только потери.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий