Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области средства ПВО уничтожили воздушную цель

Голубев: силы ПВО уничтожили воздушную цель на подлете к Ростовской области

В Ростовской области подразделение противовоздушной обороны (ПВО) уничтожило воздушную цель, которая была на подлете к территории региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По словам главы Ростовской области, разрушений и пострадавших на земле нет.

До этого российские военные с помощью ПВО ликвидировали украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью.

Также в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области российская система ПВО сбила шесть беспилотников самолетного типа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий