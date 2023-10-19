В Ростовской области средства ПВО уничтожили воздушную цель

В Ростовской области подразделение противовоздушной обороны (ПВО) уничтожило воздушную цель, которая была на подлете к территории региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По словам главы Ростовской области, разрушений и пострадавших на земле нет.

До этого российские военные с помощью ПВО ликвидировали украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью.

Также в Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области российская система ПВО сбила шесть беспилотников самолетного типа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.