Из-за приближающейся зимы НАТО может пересмотреть свои расчеты в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет издание Al Khaleej.

По информации портала, у Киева осталось от шести до восьми недель для достижения целей контрнаступления. После этого погода в зоне СВО начнет ухудшаться, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут противостоять ВС РФ.

«Это вынуждает НАТО пересмотреть свои расчеты, например, согласиться вступить в переговоры с Россией», — говорится в публикации.

До этого французский генерал Бруно Клермон заявлял, что окончание украинского конфликта на данном этапе означало бы победу России.

По его мнению, если бы боевые действия закончились завтра, то можно было бы считать, что русские просто победили.

Клермон подчеркнул, что в июне при начале контрнаступления украинские власти говорили о возвращении Крыма и Донбасса, но украинской армии не удалось добиться желаемых результатов и заявленных целей.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.