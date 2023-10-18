МИД заявил, что Киев при помощи США вел разработку биологического оружия рядом с Россией

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что Киев при поддержке Пентагона проводил разработку компонентов биологического оружия в непосредственной близости от территории РФ, сообщает ТАСС.

Воронцов подчеркнул, что вскрывшиеся факты реализации военно-биологической программы на Украине, которые осуществлялись при поддержке министерства обороны США и аффилированных с ним структур, включая частные компании, требуют самого пристального внимания. Дипломат отметил, что анализ реализовывавшихся в лабораториях Украины проектов приводит к выводу, что разработка компонентов биологического оружия велась в непосредственной близости от территории России.

По словам Воронцова, все аргументированные вопросы Москвы к Вашингтону и Киеву так и не получили должного ответа и остаются открытыми.

Ранее сообщалось, что на заседании первого комитета Генассамблеи ООН заместитель главы делегации России Константин Воронцов заявил, что вопросы по военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине необходимо урегулировать.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.