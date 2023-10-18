Две авиабазы с военными США в Иракском Курдистане подверглись атаке

Военные авиабазы Айн аль-Асад и Харир в Иракском Курдистане, где дислоцируются военные США, подверглись ударам. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen, ссылаясь на источники в иракском исламском сопротивлении.

По их словам, иракское исламское сопротивление предприняло несколько операций против американских войск в Ираке.

Источники также заявили, что против военных США них будет проведено «больше операций».

До этого агентство Shafaq со ссылкой на источник сообщило, что днем 18 октября авиабаза Харир в провинции Эрбиль на севере Ирака подверглась бомбардировке с помощью беспилотника.

Ответственность за атаку взяла на себя вооруженная группировка под названием «Ташкиль аль-Варитин – оперативный центр по поддержке «Потопа Аль-Аксы».

В свою очередь 18 октября агентство Reuters написало, что американские военные предотвратили атаку на авиабазу Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака.

Ранее генерал ВС Сирии назвал цели вторжения США в Ирак.