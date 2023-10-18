В Николаеве на юге Украины произошли взрывы

В городе Николаев на юге Украины зафиксирована серия взрывов. Об этом сообщает украинская газета Klymenko Time.

Официальных комментариев и дополнительной информации пока не приводится.

Днем 18 октября украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове.

7 октября в Николаевской области произошли взрывы. Согласно сведениям мэра города Александра Сенкевича, громкие звуки были слышны в некоторых районах города. На место происшествия выехали службы. Он призвал местных жителей быть максимально осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.

До этого мэр украинского Николаева Александр Сенкевич заявлял о взрывах и воздушной тревоге в городе. Согласно данным украинских СМИ, в ВВС сообщили об угрозе применения баллистики в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Херсонской областях.

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали на самом севере Израиля.