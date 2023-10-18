В Израиле заявили, что не будут мешать поставкам гумпомощи из Египта в сектор Газа

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что Израиль не будет мешать поставкам гуманитарной помощи с территории Египта в сектор Газа для гражданского населения. Об этом пишет ТАСС

В ведомстве пояснили, что решение принято из-за требований президента США Джо Байдена. Однако там пояснили, что не будут препятствовать доставке продуктов питания, воды и лекарств для гражданского населения на юге сектора Газа. Какие-либо поставки для палестинского движения ХАМАС будут остановлены, предупредили в канцелярии.

До этого МИД России после ракетного удара по больнице в Газе заявил, что счел необходимым открыть гумкоридоры. В министерстве подчеркнули, что это остановило бы надвигающуюся гуманитарную катастрофу. После открытия гумкоридоров в Газу станет возможным доставлять продовольствие, лекарства и горючее.

В министерство обратили внимание на неуместность «политизации этой темы» и призвали руководствоваться, интересами тех людей, которые страдают в зоне эскалации конфликта.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси прокомментировал обстрел больницы в Газе.