Военный эксперт ответил, чем полезно патрулирование Черного моря МиГ-31 с «Кинжалами»

Патрулирование нейтральных вод Черного моря российскими истребителями МиГ-31 с ракетным комплексом «Кинжал» поможет оперативно выявлять и нейтрализовать вражеские дроны и ракеты. Об этом в беседе с РИА Новости сказал доктор военных наук Константин Сивков.

Например, это поможет в борьбе против западных ракет, которые есть на вооружении ВСУ, в частности, с Storm Shadow. Эксперт пояснил, что их могут запускать с 250-300 км и более. Однако военный эксперт пояснил, что американские беспилотники, которые регулярно следуют в этом районе, трогать не будут, так как Россия «не в состоянии войны с США».

До этого президент России Владимир Путин поручил ВКС РФ начать патрулирование над Черным морем МиГ-31 с «Кинжалами», у которых дальность свыше 1000 км со скоростью девять Махов.

Военный аналитик Драго Босник заявлял, что российские Су-34, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины и НАТО.

Ранее военный эксперт рассказал о новой угрозе для ВСУ.